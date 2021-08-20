В годовщину своего отравления Навальный призвал Запад ввести санкции против окружения Путина
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Российский оппозиционер Алексей Навальный к годовщине своего отравления написал колонку для западных СМИ и призвал страны Запада активнее бороться с коррупцией в мире.
Материал опубликовали в британской The Guardian, французской Le Monde и немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung.
В статье Навальный предлагает пять шагов по борьбе с коррупцией в мировом масштабе и отмечает, что после его отравления система стала еще более жесткой.
«Ровно год назад я не умер от отравления химическим оружием, и, похоже, коррупция сыграла немалую роль в том, что я выжил. Она заразила всю государственную систему России, в том числе спецслужбы», — написал оппозиционер.
Он считает, что важным аспектом коррупции в авторитарных странах является использование ею финансовой инфраструктуры Запада — в 90% случаев украденное хранится там.
«Чиновник, работающий на автократа, лучше, чем кто-либо другой, знает, как важно держать свой капитал подальше от коллег и босса. Все, что нужно западным лидерам, — это проявить решимость и политическую волю. Надо превратить коррупцию из источника безграничных возможностей в обременительное бремя для элит, работающих на автократов», — подчеркнул Навальный.
Поэтому оппозиционер выступает за введение на Западе специального критерия «страны, способствующие коррупции». В таком случае, по его убеждению, появится возможность принимать единые меры против целой группы государств.
Он предлагает перейти к максимальной прозрачности в отношениях с такими странами.
«Вся документация с контрактами, заключенными между западными компаниями и их контрагентами из стран коррупционных рисков, должна быть опубликована, если эти контракты связаны с государством, чиновниками и их родственниками», — предложил Навальный.
Также он предлагает ввести персональные санкции против сотни богатых бизнесменов из окружения таких лидеров, как Владимир Путин.
В специальном заявлении международной правозащитной организации Amnesty International говорится, що канцлеру ФРГ следует продолжать добиваться от властей РФ прозрачного и конкретного расследования отравления российского оппозиционера.
- Алексей Навальный попал в больницу Омска с сильным отравлением 20 августа. Тогда он впал в кому. 21 августа Навального отправили самолетом в Германию. 2 сентября правительство Германии объявило, что российского политика отравили веществом из группы «Новичок».
- 23 сентября Навального выписали из «Шарите». Представители политика заявили, что бутылку со следами «Новичка» изъяли из его гостиничного номера в Томске и перевезли в Германию.
- 6 октября Организация по запрещению химического оружия подтвердила, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Яд обнаружили в его биомедицинских пробах. Вещество, которым его отравили, формально не запрещено, но по своей структуре сходно с двумя химикатами из группы «Новичок», которые были запрещены в ноябре 2019 года.