В годовщину своего отравления Навальный призвал Запад ввести санкции против окружения Путина

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Российский оппозиционер Алексей Навальный к годовщине своего отравления написал колонку для западных СМИ и призвал страны Запада активнее бороться с коррупцией в мире.

Материал опубликовали в британской The Guardian, французской Le Monde и немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В статье Навальный предлагает пять шагов по борьбе с коррупцией в мировом масштабе и отмечает, что после его отравления система стала еще более жесткой.

«Ровно год назад я не умер от отравления химическим оружием, и, похоже, коррупция сыграла немалую роль в том, что я выжил. Она заразила всю государственную систему России, в том числе спецслужбы», — написал оппозиционер.

Он считает, что важным аспектом коррупции в авторитарных странах является использование ею финансовой инфраструктуры Запада — в 90% случаев украденное хранится там.

«Чиновник, работающий на автократа, лучше, чем кто-либо другой, знает, как важно держать свой капитал подальше от коллег и босса. Все, что нужно западным лидерам, — это проявить решимость и политическую волю. Надо превратить коррупцию из источника безграничных возможностей в обременительное бремя для элит, работающих на автократов», — подчеркнул Навальный.

Поэтому оппозиционер выступает за введение на Западе специального критерия «страны, способствующие коррупции». В таком случае, по его убеждению, появится возможность принимать единые меры против целой группы государств.

Он предлагает перейти к максимальной прозрачности в отношениях с такими странами.

«Вся документация с контрактами, заключенными между западными компаниями и их контрагентами из стран коррупционных рисков, должна быть опубликована, если эти контракты связаны с государством, чиновниками и их родственниками», — предложил Навальный.

Также он предлагает ввести персональные санкции против сотни богатых бизнесменов из окружения таких лидеров, как Владимир Путин.

В специальном заявлении международной правозащитной организации Amnesty International говорится, що канцлеру ФРГ следует продолжать добиваться от властей РФ прозрачного и конкретного расследования отравления российского оппозиционера.