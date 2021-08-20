Зеленский: После запуска «Северного потока — 2» цены на газ в Украине могут вырасти

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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт

Президент Украины Владимир Зеленский допустил повышение тарифов на природный газ для украинцев после того, как будет запущен российский газопровод «Северный поток — 2».

Об этом он рассказал в интервью журналистам Washington Post, Liberation, Funke Media, «НВ» и «Новой газеты», информирует пресс-служба Офиса президента.

Глава государства также прокомментировал обещание США и Германии инвестировать деньги в возобновляемую энергетику Украины, чтобы компенсировать те убытки, которые Киев понесет от газопровода:

«Украина из-за прекращения транзита газа через территорию страны ежегодно будет терять около двух миллиардов долларов», — отметил президент, имея в виду, что компенсации не окупят этого.

Кроме того, считает Зеленский, могут вырасти цены на газ для украинских потребителей из-за того, что по украинскому трубопроводу будет транспортироваться меньше топлива.

«Северный поток — 2» — это оружие. Москва может создать дефицит поставок на рынке газа и тем самым повысить цену. В современном мире необязательно покупать пулеметы, чтобы нанести ущерб, достаточно использовать экономические инструменты», — сказал он.

По мнению президента, Украина может перейти на возобновляемые источники энергии через несколько лет, если будут налажены процессы дешевого производства «зеленого» водорода.

«Технически мы даже смогли бы транспортировать «зеленый» водород по нашим газопроводам. Но мы стоим еще в самом начале», — резюмировал он.