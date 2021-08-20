«Заря» начала выступления в Лиге Европы с разгромного поражения

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Футбольный клуб «Заря» потерпел поражение в первом матче плейф-офф Лиги Европы против австрийского «Рапида» со счетом 0:3.

Игра проходила в Вене на стадионе «Альянцштадион».

Голы забивали Фунтас (29-я минута), Кара (78-я минута) и Грюль (85-я минута). Ответный матч состоится через неделю в Запорожье. Победитель этой пары выйдет в групповой турнир Лиги Европы, неудачник — отправится в Лигу конференций.