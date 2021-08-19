Платформа OnlyFans запретила публиковать контент сексуального характера

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Maru Lombardo / Unsplash

Сервис обмена фото и видео OnlyFans, наиболее известный своим контентом сексуального характера, запретит подобные публикации с 1 октября.

Об этом сообщает The Verge.

В компании объяснили такой шаг давлением со стороны партнеров — поставщиков банковских услуг и платежей. «Чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость нашей платформы и продолжать размещать у себя сообщество создателей контента и их поклонников, мы должны развивать наши правила в отношении контента», — говорится в заявлении OnlyFans.

Создателям контента по-прежнему будет разрешено публиковать обнаженные фото, если они будут соответствовать политике сайта. Более подробная информация появится в ближайшие дни.

Ранее OnlyFans утверждала, что на ее платформе присутствуют более 2 миллионов создателей, которые, предоставляя доступ к своему контенту по подписке, заработали на этом свыше $5 миллиардов. Платформа получает 20% комиссии от дохода авторов контента.

Сообщается, что компания ищет инвесторов на сумму более $1 миллиарда, но испытывает с этим трудности, в основном из-за распространения порно на сайте. Издание Axios отмечает, что компания вообще не упоминает порнографию в презентациях для инвесторов.