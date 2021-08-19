Байден с женой получат третью дозу вакцины от коронавируса
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
-
Gage Skidmore / Flickr
Президент США Джо Байден и его жена Джилл для улучшения иммунитета сделают третью прививку против коронавируса.
Об этом сообщает Reuters.
«Мы получим бустерные дозы», — сказал Байден в интервью АBC News. Ранее Байден заявил, что с 20 сентября всем взрослым жителям страны предложат сделать третью прививку вакциной против COVID-19. При этом в США есть люди, которые до сих пор не получили даже первой дозы.
78-летний Байден получил прививку против коронавируса вакциной BionTech-Pfizer в декабре 2020 года, в самом начале кампании вакцинации в США.
- Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило применение третьей дозы вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и Moderna для американцев с ослабленным иммунитетом.
- ВОЗ при этом призвала ввести мораторий на получение третьей дозы вакцины.
- Производитель Pfizer заявил, что для защиты от новых штаммов понадобится третья доза. В отчете компании указано, что третья доза вакцины в пять раз увеличивает количество антител.