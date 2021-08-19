Тысячи единиц бронетехники и десятки — авиации. Reuters рассказал о трофеях талибов в Афганистане

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Боевики исламского движения «Талибан» получили в свои руки не только Афганистан, но и тысячи единиц американского вооружения, в том числе авиацию.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По оценкам военных и чиновников, талибы захватили основные арсеналы правительственных войск. Все, что не было уничтожено в боях, теперь принадлежит «Талибану». По предварительным оценкам разведки США, им досталось 2 тысячи единиц колесной бронетехники, например HMMWV, и до 40 единиц авиации, включая вертолеты UH-60 Black Hawks и дроны ScanEagle.

Количество стрелкового оружия, гранатометов и минометов исчисляется сотнями тысяч. В свое время США поставили армии Афганистана не менее 600 тысяч единиц пехотного оружия, 162 тысячи единиц оборудования связи и около 16 тысяч приборов ночного видения. Все это талибы активно показывали в соцсетях после очередного удачного штурма.

Как пишет The Intercept, хуже всего, что у талибов оказались биометрические устройства для сбора данных и идентификации людей — портативные биосканеры HIIDE. С их помощью талибы смогут найти всех афганцев, которые сотрудничали со США и НАТО. Издание пишет, что благодаря пакистанской разведке боевики уже получили доступ к базе данных населения Афганистана.

Действующие и бывшие официальные лица США заявляют, что вероятность использования трофеев против населения страны крайне велика. Кроме того, талибы могут продать некоторые образцы Китаю или России. Также есть риск, что часть оружия попадет в руки других воинствующих группировок, таких как «Исламское государство».

Администрация президента США Джо Байдена крайне обеспокоена этой ситуацией и рассматривает ряд вариантов, среди которых уничтожение вооружения и авиации авиаударами.