Украина закупила партию препарата «Тоцилизумаб» для лечения коронавируса
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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pxhere.com
Украина закупила для лечения коронавируса новую партию препарата «Тоцилизумаб».
Об этом сообщили в пресс служба Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, 2 784 флаконов препарата уже поставили на национальный состав, откуда тоцилизумаб распределят по регионам.
Заместитель министра здравоохранения Александр Комарида заявил, что исследования препарата еще продолжаются, но «если есть возможность сохранить жизни — мы ее будем использовать».
«Мировая практика использования препарата и прошлогодний опыт его участия в лечении украинцев дает основания и в дальнейшем его применять», — добавил он.
Также Комарида заверил, что госпредприятие «Медицинские закупки Украины» приобрело патентованный оригинальный препарат непосредственно у производителя.
Кроме этого, Минздрав проводит закупку 14 346 упаковок «Ремдесивира», экспорт которого Индия приостановила из-за вспышки коронавируса весной 2021 года.
«Есть договоренности о поставках инновационного противовирусного препарата прямого действия. Этот препарат назначают пациентам, находящимся на амбулаторном лечении, во избежание осложнений и госпитализаций. Сейчас он находится на третьей (последней) стадии клинических исследований. Минздрав предварительно договорился о квоте на поставку препарата для лечения 300 тыс. пациентов», — отметили в министерстве.
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