Замглавы Нацбанка Рожкова: Апелляционный суд подтвердил незаконность выговора от Совета НБУ

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова опровергла сообщения СМИ о том, что суд признал законным выговор Совета НБУ ей и ее бывшему коллеге Дмитрию Сологубу.

Соответствующий пост Рожкова написала в Facebook.

Она отметила, что Шестой апелляционный суд, ссылаясь на процессуальные нормы судопроизводства, решил, что он не может рассматривать это дело, и отказался от него.

Сейчас это дело находится в компетенции Киевского апелляционного суда, который отказал НБУ в удовлетворении апелляционной жалобы, оставив без изменений решение первой инстанции.

«Другими словами, мы не проиграли в Шестом апелляционном суде. Шестой апелляционный суд отказался рассматривать это дело по существу и передал его в Киевский апелляционный, в котором решение в нашу пользу в качестве истцов осталось без изменений», — отметила первая замглавы НБУ.

Рожкова добавила, что решение Киевского апелляционного суда вступило в силу с момента объявления — с 12 августа этого года.