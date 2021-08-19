Reuters: Талибы открыли огонь по митингующим — несколько человек погибли

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На востоке Афганистана, в городе Асадабад боевики «Талибана» открыли огонь по людям, вышедшим на митинг по случаю Дня независимости Афганистана.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

По словам Мохаммеда Салима, который был на митинге, талибы стреляли в людей, размахивавших национальными флагами.

Очевидец отметил, что несколько человек погибли, однако неизвестно — от пуль или в давке, которую спровоцировала стрельба.

Сейчас точное количество погибших неизвестно.