Reuters: Талибы открыли огонь по митингующим — несколько человек погибли
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
На востоке Афганистана, в городе Асадабад боевики «Талибана» открыли огонь по людям, вышедшим на митинг по случаю Дня независимости Афганистана.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.
По словам Мохаммеда Салима, который был на митинге, талибы стреляли в людей, размахивавших национальными флагами.
Очевидец отметил, что несколько человек погибли, однако неизвестно — от пуль или в давке, которую спровоцировала стрельба.
Сейчас точное количество погибших неизвестно.
- 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что взяли власть в Афганистане. Боевики контролируют более 90% территории страны. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани бежали из страны. «Талибан» ожидает полной передачи власти и готовится объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан — так называлась страна 20 лет назад под правлением «Талибана», свергнутого войсками США в 2001 году.
- 17 августа талибы дали первую публичную пресс-конференцию. По словам одного из представителей радикальной организации «Талибан», лидеры талибов покажут себя миру, в отличие от последних 20 лет, когда они оставались инкогнито.
- 18 августа талибы также открыли огонь по людям, которые вышли на мирную демонстрацию в поддержку национального афганского флага в афганской провинции Нангархар. В результате стрельбы погибли два человека, еще 10 пострадали.
- Кроме того, талибы уже убили по меньшей мере двух женщин.