Татьяна Егорова-Луценко возглавила Харьковский облсовет. Ее предшественника уволили из-за коррупционного скандала

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Тетяна Єгорова Луценко/Facebook

Депутаты Харьковского областного совета поддержали кандидатуру Татьяны Егоровой-Луценко на должность главы Харьковского облсовета.

Результаты тайного голосования озвучил председатель счетной комиссии, депутат облсовета Виталий Панов.

В голосовании участвовали 89 депутатов, 75 из которых проголосовали за, 31 — не использовали бюллетень. Еще пять бюллетеней признаны недействительными.

Перед этим Харьковский областной совет проголосовал за увольнение Артура Товмасяна с должности главы. Его полномочия прекратили досрочно из-за коррупционного дела. Отставку Товмасяна поддержали 88 депутатов, против проголосовали пятеро; один депутат воздержался, двое не голосовали.

Перед голосованием Товмасян заявил, что не будет в нем участвовать из-за конфликта интересов.