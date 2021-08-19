Прокуратура обыскивает два столичных предприятия из-за присвоения бюджетных денег
- Автор:
- София Телишевская
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Пресс-служба КГГА
Святошинская окружная прокуратура Киева вместе с фискальной службой проводит обыски в служебных помещениях КП «Информатика», КП «Киевгорсвет», а также в офисах подрядных организаций.
По данным следствия, сотрудники предприятий наладили схему по присвоению денег, предназначенных для обустройства уличного освещения, пишет пресс-служба Киевской прокуратуры.
Следственные действия проводят в рамках уголовного производства по факту присвоения бюджетных средств путем завышения стоимости приобретенных товаров и услуг и дальнейшего перечисления бюджетных средств на счета предприятий с признаками рискованности.
Обыски проводят, чтобы найти финансовые документы и сведения, подтверждающие совершение уголовного преступления.
Накануне, 18 августа, правоохранители пришли с обыском в Департамент образования КГГА — чиновников подозревают в нецелевом использовании миллиона гривен из бюджета.
- Вечером 13 августа Национальная полиция провела обыски в помещениях коммунального предприятия «Киевтранспарксервис» и Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. Причина — непрозрачное ценообразование за транспортировку автомобилей на спецплощадки.
- 16 августа прокуратура пришла с обысками в Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации из-за строительства Подольского моста. Дело касается присвоения средств и служебной халатности.
- Накануне, 17 августа, обыски прошли в коммунальном предприятии «Житлоинвестбуд-УКБ» — из-за хищения средств на ремонте детсадов. Начальнику управления образования Святошинской РГА в Киеве сообщили о подозрении в растрате примерно 2 миллионов гривен, выделенных на реконструкцию учебных заведений.
- Мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски в коммунальных предприятиях столицы «системным давлением», которые проводят, чтобы «опорочить его репутацию». Также Кличко заверил, что в Киеве хотят «назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне».