Беларусская легкоатлетка Тимановская сменит спортивное гражданство, чтобы выступать за Польщу
- Автор:
- Олег Панфилович
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kristi_timanovskaya / Instagram
Беларусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую пытались силой вывезти из олимпийского Токио после критики руководства сборной, намерена сменить спортивное гражданство.
Об этом сообщает Tut.by.
«Мы сейчас будем пытаться поменять спортивное гражданство, чтобы я могла выступать за сборную Польши. Условия смены спортивного гражданства — это карантин, который обычно длится три года. Но мы будем просить, чтобы для меня его сократили, потому что довольно неоднозначная ситуация. Мы не планировали менять спортивное гражданство, но так сложилась ситуация, это вынужденная мера. Приняла решение остаться в Польше и выступать за сборную Польши», — сказала Тимановская.
Спортсменка также заявила, что сможет вернуться на родину, только когда будет уверена, что для нее там безопасно. «Даже если я буду выступать за сборную Польши, это никак не помешает мне приехать домой к родителям, встретиться с ними, съездить в любимые места в Минске. Если я сменю спортивное гражданство, то буду представлять Польшу, но Беларусь — это все равно мой дом, я буду возвращаться туда снова и снова», — отметила она.
- 1 августа стало известно, что из олимпийского Токио пытаются вывезти беларусскую спортсменку Кристину Тимановскую из-за критики в адрес штаба своей команды. Накануне она заявила, что 29 июля ей пришлось участвовать в эстафете на 400 метров без предупреждения со стороны руководства команды. Бегунья сказала, что ее исключили из команды, потому что она «рассказала в своем Instagram о халатности тренеров».
- Тимановская должна была 2 августа участвовать в забеге на 200 метров среди женщин. Однако 1 августа тренерский штаб пришел к ней в комнату и приказал собрать вещи, прежде чем ее отвезут в аэропорт. В аэропорту женщина обратилась за помощью к полицейским. Тимановская заявила, что боится возвращаться в Беларусь. В аэропорту ее охраняла японская полиция, а 2 августа бегунью отвезли в посольство Польши, где предложили визу.
- 5 августа она прилетела в Польшу. По соображениям безопасности Тимановская из Токио вылетела в Австрию (над Беларусью не пролетали), а оттуда уже в Варшаву.
- Министерство культуры, национального наследия и спорта Польши сообщило, что спортсменка получила возможность продолжить карьеру в Польше.