Афганский беглый экс-президент Гани нашелся в ОАЭ
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Бывший президент Афганистана Ашраф Гани находится в Объединенных Арабских Эмиратах.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ.
«Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов может подтвердить, что ОАЭ приняли президента Ашрафа Гани и его семью в стране по гуманитарным соображениям», — отмечается в заявлении.
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