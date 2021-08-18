Афганский беглый экс-президент Гани нашелся в ОАЭ

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Бывший президент Афганистана Ашраф Гани находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ.

«Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов может подтвердить, что ОАЭ приняли президента Ашрафа Гани и его семью в стране по гуманитарным соображениям», — отмечается в заявлении.