В Киеве на братском захоронении участников революции 1917—1921 годов установили сцену

Новости

Facebook / Володимир Прокопів

В Киеве установили сцену на братском захоронении участников революции 1917—1921 годов, которое внесено в реестр недвижимых памятников.

Об этом в среду, 18 августа, сообщил заместитель Киевского городского главы и секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив.

Он отмечает, что сцена стоит прямо на памятном знаке. Кто именно ее установил — пока неизвестно.

За день до этого, 17 августа, на Аллее Героев Небесной Сотни установили инсталляции с советскими мотивами — конструкции были частью исторической художественно-театральной постановки. По замыслу режиссера, перформанс должен был коротко показать все эпохи, через которые прошла Украина на пути к независимости. Эта инсталляция вызвала возмущение среди людей, часть ее повалили представители «Нацкорпуса», а Институт нацпамяти заявил, что ее полностью уберут.