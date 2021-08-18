В Киеве на братском захоронении участников революции 1917—1921 годов установили сцену
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- Ангелина Шеремет
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Facebook / Володимир Прокопів
В Киеве установили сцену на братском захоронении участников революции 1917—1921 годов, которое внесено в реестр недвижимых памятников.
Об этом в среду, 18 августа, сообщил заместитель Киевского городского главы и секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив.
Он отмечает, что сцена стоит прямо на памятном знаке. Кто именно ее установил — пока неизвестно.
За день до этого, 17 августа, на Аллее Героев Небесной Сотни установили инсталляции с советскими мотивами — конструкции были частью исторической художественно-театральной постановки. По замыслу режиссера, перформанс должен был коротко показать все эпохи, через которые прошла Украина на пути к независимости. Эта инсталляция вызвала возмущение среди людей, часть ее повалили представители «Нацкорпуса», а Институт нацпамяти заявил, что ее полностью уберут.
- На место советских инсталляций прибыл мэр Киева Виталий Кличко и заявил, что руководство Национального мемориального комплекса согласовало установление инсталляций, но город таких разрешений не давал. Также он указал, что организацией этого занимается Офис президента. Позже советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что городские власти Киева не могли не знать об этих инсталляциях.