Литва заявила, что 12 беларусских спецназовцев зашли на ее территорию и силой выталкивали мигрантов
- Автор:
- Олег Панфилович
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Министерство внутренних дел Литвы обвинило 12 офицеров беларусского спецназа незаконно проникли на территорию Литвы — они силой вытолкали группу из 35 иракских мигрантов.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Литвы.
«Представители беларусских силовых структур со щитами и средствами борьбы с беспорядками силой вытеснили группу из 35 мигрантов на территорию Литовской Республики и проникли на территорию нашего государства», — говорится в сообщении.
Эти противоправные действия зафиксировали на видео сотрудники Госпогранслужбы Литвы. Там говорят, что это не первый подобный инцидент на литовско-беларусской границе за последние дни. Из-за этого МВД Литвы заявило об усилении контроля на границе.
- В начале июля в Литве объявили чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов, которых беспрепятственно пропускает Беларусь (вероятно, чтобы отомстить за санкции). В Литве объясняют, что в Минск из Стамбула и Багдада четыре раза в неделю летают рейсы, а уже на границе при содействии пограничников нелегалов группами направляют в Литву.
- В ответ на такой поток мигрантов Литва начала их разворачивать назад в Минск, а также строить стену на границе с Беларусью.
- Ирак на фоне миграционного кризиса запретил рейсы в Беларусь и начал эвакуировать оттуда своих граждан. Литва же начала выдавать мигрантам по €300, чтобы те покинули страну.