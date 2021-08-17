Литва заявила, что 12 беларусских спецназовцев зашли на ее территорию и силой выталкивали мигрантов

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Министерство внутренних дел Литвы обвинило 12 офицеров беларусского спецназа незаконно проникли на территорию Литвы — они силой вытолкали группу из 35 иракских мигрантов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Литвы.

«Представители беларусских силовых структур со щитами и средствами борьбы с беспорядками силой вытеснили группу из 35 мигрантов на территорию Литовской Республики и проникли на территорию нашего государства», — говорится в сообщении.

Эти противоправные действия зафиксировали на видео сотрудники Госпогранслужбы Литвы. Там говорят, что это не первый подобный инцидент на литовско-беларусской границе за последние дни. Из-за этого МВД Литвы заявило об усилении контроля на границе.