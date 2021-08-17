DW: «Северный поток — 2» достроят на следующей неделе
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт
Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» планируют завершить уже на следующей неделе.
Об этом сообщил немецкий телеканал Deutsche Welle.
Строительство газопровода завершится 23 августа, после чего, как отмечает DW, российский газ начнут прокачивать в Германию, Нидерланды, а также в северные регионы Италии.
На 22 августа у канцлера Германии Ангелы Меркель запланирован визит в Киев для встречи Владимиром Зеленским. На встрече обсудят гарантии Германии в случае запуска газопровода, а также войну на Донбассе. Президент Зеленский ранее настаивал на гарантиях газоснабжения для оккупированного Донбасса.
- 21 июля США достигли договоренности с Германией о «Северном потоке — 2». Предполагается, что Берлин будет добиваться от России продолжения транзита газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принимать меры в случае, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. Отдельным пунктом указана масштабная финансовая помощь Украине для модернизации украинской ГТС.
- Украина и Польша будут вместе работать над противодействием запуску российского газопровода: решение о строительстве трубы вызвало политический кризис, кризис в сфере безопасности и кризис доверия в Европе. Это несет дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы.
- Президент США Джо Байден заявил, что на завершающем этапе реализации проекта «Северный поток — 2» уже нет возможности остановить его строительство. В то же время Ангела Меркель отметила, что эти договоренности не решают всех проблем, но помогают всем сторонам.
- В конце июля глава «Газпрома» заявил о готовности продолжить транзит газа через Украину и после 2024 года.