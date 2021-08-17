DW: «Северный поток — 2» достроят на следующей неделе

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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» планируют завершить уже на следующей неделе.

Об этом сообщил немецкий телеканал Deutsche Welle.

Строительство газопровода завершится 23 августа, после чего, как отмечает DW, российский газ начнут прокачивать в Германию, Нидерланды, а также в северные регионы Италии.

На 22 августа у канцлера Германии Ангелы Меркель запланирован визит в Киев для встречи Владимиром Зеленским. На встрече обсудят гарантии Германии в случае запуска газопровода, а также войну на Донбассе. Президент Зеленский ранее настаивал на гарантиях газоснабжения для оккупированного Донбасса.