Убийство Шеремета: Антоненко не изменили меру пресечения, под домашним арестом он пробудет еще 2 месяца

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Синиця Олександр / УНІАН

Шевченковский районный суд Киева на заседании 17 августа продлил домашний арест фигуранту дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко.

Об этом сообщил адвокат Тарас Безпалый.

Арест продлили еще на 2 месяца. Антоненко с 19 декабря 2019 года находился в СИЗО, а 30 апреля 2021 года суд отпустил под круглосуточный домашний арест, под которым он и находится по сей день.

Что касается других фигурантов дела, то 4 августа 2021 года Юлию Кузьменко отпустили под ночной домашний арест, она сейчас возвращается к работе детским кардиохирургом, а Яна Дугарь находится под личными обязательствами.