Из-за хаоса в аэропорту немецкий борт смог вывезти из Кабула лишь семь человек
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- София Телишевская
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Aslan Media / Flickr
Самолет Военно-воздушных сил Германии смог вывезти из аэропорта Кабула только семь человек после того, как в течение нескольких часов ему не давали разрешение на посадку.
Об этом во вторник, 17 августа, сообщило Министерство иностранных дел ФРГ.
«Мы можем подтвердить, что ночью из Кабула эвакуировали семь человек. Из-за хаотичной обстановки и регулярных перестрелок на пропускном пункте, а также из-за отсутствия защиты военные Бундесвера не смогли обеспечить допуск в аэропорт других немецких граждан и остальных людей, которые были в списках на эвакуацию», — рассказали в германском МИД.
Немецкое ведомство объяснило, что взять на борт военного судна других людей, которые были в гражданской части аэропорта тоже не получилось — не позволили службы безопасности.
Имея ограниченное время для пребывания в аэропорту, самолет взял на борт только тех немцев, которые уже были на месте. Военные не успели обеспечить коридор для прохода других пассажиров.
Накануне два военных самолета, направленных Чехией для эвакуации граждан страны из Афганистана, не смогли приземлиться в аэропорту Кабула из-за толп людей на взлетно-посадочной полосе. По той же причине кружившему над Кабулом немецкому военному самолету пришлось лететь на дозаправку в Узбекистан.
- 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что взяли власть в стране. Боевики взяли под контроль более 90% территорий. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани бежали из страны. «Талибан» ожидает полной передачи власти и готовится объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан — так называлась страна 20 лет назад под правлением «Талибана», свергнутого войсками США в 2001 году.
- Из Кабула и страны хлынул поток беженцев. В столице идет массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также самолетами эвакуируют афганцев, которые сотрудничали со США и союзниками, но хаос в аэропорту приводит к жертвам.
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- Американская компания Maxar опубликовала спутниковые снимки аэропорта Кабула во время штурма беженцами.