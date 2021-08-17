Из-за хаоса в аэропорту немецкий борт смог вывезти из Кабула лишь семь человек

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Самолет Военно-воздушных сил Германии смог вывезти из аэропорта Кабула только семь человек после того, как в течение нескольких часов ему не давали разрешение на посадку.

Об этом во вторник, 17 августа, сообщило Министерство иностранных дел ФРГ.

«Мы можем подтвердить, что ночью из Кабула эвакуировали семь человек. Из-за хаотичной обстановки и регулярных перестрелок на пропускном пункте, а также из-за отсутствия защиты военные Бундесвера не смогли обеспечить допуск в аэропорт других немецких граждан и остальных людей, которые были в списках на эвакуацию», — рассказали в германском МИД.

Немецкое ведомство объяснило, что взять на борт военного судна других людей, которые были в гражданской части аэропорта тоже не получилось — не позволили службы безопасности.

Имея ограниченное время для пребывания в аэропорту, самолет взял на борт только тех немцев, которые уже были на месте. Военные не успели обеспечить коридор для прохода других пассажиров.

Накануне два военных самолета, направленных Чехией для эвакуации граждан страны из Афганистана, не смогли приземлиться в аэропорту Кабула из-за толп людей на взлетно-посадочной полосе. По той же причине кружившему над Кабулом немецкому военному самолету пришлось лететь на дозаправку в Узбекистан.