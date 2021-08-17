Facebook будет блокировать аккаунты талибов и контент, который прославляет «Талибан»

Новости

Stock Catalog / Flickr

Социальная сеть Facebook подтвердила, что считает «Талибан» террористической организацией, и поэтому запрещает распространение и публикацию контента в поддержку боевиков.

Об этом сообщает ВВС.

Компания отметила, что поддерживает «авторитетное решение международного сообщества».

«Талибан» попал под санкции как террористическая организация в соответствии с законодательством США, поэтому Facebook запретил им пользоваться услугами платформы в соответсвии с политикой относительно опасных организаций.

«Это означает, что мы удаляем аккаунты, которые ведутся талибами или от их имени, и запрещаем их прославление, поддержку и презентацию», — заявил представитель компании.

Эта политика применяется ко всем платформам Facebook, в частности Instagram и WhatsApp.

Соцсеть имеет специальную команду афганских экспертов для мониторинга и удаления контента, связанного с «Талибаном».

Напомним, 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что взяли власть в стране. Боевики взяли под контроль более 90% территорий. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани бежали из страны. «Талибан» ожидает полной передачи власти и готовится объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан — так называлась страна 20 лет назад под правлением «Талибана», свергнутого войсками США в 2001 году.

Из Кабула и страны хлынул поток беженцев. В столице идет массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также самолетами эвакуируют афганцев, которые сотрудничали со США и союзниками, но хаос в аэропорту приводит к жертвам.