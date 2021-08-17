«Талибан» объявил «всеобщую амнистию» чиновникам Афганистана и призвал вернуться к работе

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Aslan Media / Flickr

Представители движения «Талибан» объявили «всеобщую амнистию» для чиновников Афганистана и призвали их вернуться к работе.

Об этом со ссылкой на заявление талибов сообщает AFP.

«Для всех объявлена всеобщая амнистия... поэтому вы должны вернуться к своей обычной жизни с полной уверенностью», — заявили талибы.