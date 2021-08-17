Президент Франции Макрон: Афганистан не должен вновь стать убежищем для терроризма

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что направит в Афганистан два военных самолета и силы спецназа для того, чтобы помочь в эвакуации, пишет Reuters.

«Афганистан не должен вновь превратиться в убежище террористов, которым он был ранее. Это условие мира», — отметил Макрон.

Президент также заявил о намерениях вместе с ФРГ и другими европейскими странами продвигать инициативу по противодействию незаконным миграционным потокам из Афганистана.

В свою очередь Совет Безопасности ООН требует немедленного прекращения боевых действий и насилия в Афганистане.

«Члены Совета Безопасности ООН призывают к немедленному прекращению всех боевых действий и формированию нового правительства путем инклюзивных переговоров», — говорится в заявлении, обнародованном по итогам экстренного заседания.

Кроме того, Совбез ООН подчеркнул важность прекращения насилия в Афганистане и «восстановления безопасности, общественного и конституционного порядка».

ООН до сих пор имеет офисы и персонал в нескольких населенных пунктах в Афганистане и пока неизвестно, останутся ли они там.

А вот Международный комитет Красного Креста заявил, что не планирует сворачивать или сокращать свое присутствие в Афганистане после захвата власти талибами.

«Мы преданы поддержке народа Афганистана. Гуманитарные нужды здесь огромные после недель тяжелых боев. Тысячи были ранены, а госпитали подверглись разрушениям. Мы не будем сокращать наше присутствие», — говорится в заявлении.

В комитете добавили, что работают в Афганистане уже 30 лет и не прекратят этого сейчас.

Напомним, 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что взяли власть в стране. Боевики взяли под контроль более 90% территорий. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани бежали из страны. «Талибан» ожидает полной передачи власти и готовится объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан — так называлась страна 20 лет назад под правлением «Талибана», свергнутого войсками США в 2001 году.

Из Кабула и страны хлынул поток беженцев. В столице идет массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также самолетами эвакуируют афганцев, которые сотрудничали со США и союзниками, но хаос в аэропорту приводит к жертвам.