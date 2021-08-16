«Строить страну не было нашей целью». Байден обратился к американцам по поводу ситуации в Афганистане

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Построение демократического общества никогда не была целью США в Афганистане.

Об этом президент Штатов Джо Байден заявил в обращении к нации.

Он пояснил, что на самом деле главной целью США в Афганистане было противостояния терроризму и предотвращения атак на территорию США. Байден считает, что эти задачи Вашингтон выполнил.

«Я поехал в Афганистан почти 20 лет назад с четкими целями: поймать тех, кто напал на нас 11 сентября 2001 года, и убедиться, что «Аль-Каида» не сможет использовать Афганистан как базу, с которой можно снова атаковать нас. Мы это сделали», — заявил Байден.

Американский лидер напомнил, что его предшественник Дональд Трамп договорился о полном выводе американских войск из Афганистана до 1 мая 2021, сократив за время своего правления американский контингент в этой стране с 15,5 до 2,5 тысячи военных.

Также Байден заявил, что за время войны в Афганистане США потратили на поддержку ситуации в стране более $1 триллиона, модернизировав армию и даже обеспечив вооруженные силы Афганистана военной авиацией, «тем, чего нет даже у «Талибана». Президент констатировал, что США дали афганским войскам все, что им было нужно, но не смогли «обеспечить волей к победе».

«Политические лидеры Афганистана сдались и бежали из страны. Афганские воинские соединения развалились, некоторые даже не пытались бороться. События прошлой недели подчеркнули, что прекращение военного участия США в Афганистане именно сейчас было правильным решением. Американские военные не могут и не должны воевать и погибать в войне, в которой афганские силы не готовы бороться за себя», — пожаловался Байден.

Президент США также подчеркнул, что Штаты продолжат поддерживать народ Афганистана, добавив, что американцы намерены побыстрее вывезти людей из аэропорта Кабула, после этого война, по его словам, завершится.

Байден заявил, что не хочет «перекладывать» войну в Афганистане на плечи своего преемника и хочет, чтобы американские солдаты больше не погибали и калечились в результате боевых действий в этой стране. «Это является нашим настоящим национальным интересом», — подытожил американский лидер.