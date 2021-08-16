ГБР сообщило о подозрении экс-чиновнику Минобороны. Он закупил некачественные антиснайперские системы более чем на 8,7 млн гривен

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Государственное бюро расследований

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему чиновнику Минобороны из-за закупки некачественной военной техники на более чем 8,7 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

По данным следствия, чиновник закупил так называемые антиснайперские системы, которые, согласно результатам экспертизы, непригодны для использования в Вооруженных силах Украины.

Как отметили эксперты, приборы содержали демаскирующие элементы, что представляло угрозу для жизни и здоровья военных при использовании систем в боевых условиях.

Кроме этого, ГБР установило, что приборы не соответствуют требованиям закупки.

Сейчас действия экс-чиновника квалифицировали как «превышение военным служебным лицом власти и служебных полномочий, совершенного группой лиц, в условиях особого периода, повлекшее тяжкие последствия» (ч. 4 ст. 426—1 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит от семи до десяти лет лишения свободы. В ГБР не называют фамилию экс-чиновника.