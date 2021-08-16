Девять эвакуированных из Афганистана лиц попросили статус беженца в Украине
- Автор:
- Олег Панфилович
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Jason Florio / CORBIS / Corbis via Getty Images
Девять граждан Афганистана, из тех, кого Украина эвакуировала в ночь на 16 августа, попросили предоставить им статус беженца.
Об этом пишет «Украинская правда».
«Сегодня ночью рейсом из Кабула в столичный аэропорт прибыл самолет, на борту которого находилось 79 граждан. Среди них — граждане Украины, Республики Беларусь, Таджикистана, Хорватии, Нидерландов и большую часть составляли граждане Афганистана. Это те граждане, которые нуждались в эвакуации, и в сотрудничестве с МИД Украины попали на борт самолета», — отметил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
Среди 8 граждан Украины, которые прибыли из Афганистана, трое членов экипажа. Всех украинцев беспрепятственно пропустили в страну. По словам Демченко, незначительная часть граждан Афганистана имела вида на жительство в Украине, 9 из прибывших подали заявление о предоставлении им статуса беженца. Часть вылетела в разные города мира (Стамбул, Париж, София).
Тех, кому некуда было улетать, пропустили на территорию Украины, где их передали сотрудникам Миграционной службы. Демченко объяснил, что Миграционная служба будет заниматься их размещением и пребыванием на территории Украины.
- Напомним, 15 августа исламистское движение «Талибан» захватило власть в Афганистане, после того как тогда еще действующий президент Ашраф Гани покинул страну. Талибы заняли президентский дворец. Теперь люди, опасаясь возвращения шариата, бегут из страны. Они штурмуют самолеты, чтобы попасть на борт и сбежать из страны.
- «Талибан» был создан в 1994 году. С 1996 до 2001 года талибы были у власти в Афганистане и контролировали часть территории страны. После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти.
- После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа «Талибана» выдать американцам лидера террористической организации «Аль-Каида» Усаму бен Ладена в страну ввели американские войска.
- В феврале 2020 года представители США и движения «Талибан» подписали мирное соглашение, которое предусматривало вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. К концу лета 2021 года весь американский контингент должен был покинуть страну. Но после ослабления военной поддержки талибы начали наступать и без боя захватили 21 из 34 столиц Афганистана. После этого они взяли Кабул.