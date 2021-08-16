Девять эвакуированных из Афганистана лиц попросили статус беженца в Украине

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Jason Florio / CORBIS / Corbis via Getty Images

Девять граждан Афганистана, из тех, кого Украина эвакуировала в ночь на 16 августа, попросили предоставить им статус беженца.

Об этом пишет «Украинская правда».

«Сегодня ночью рейсом из Кабула в столичный аэропорт прибыл самолет, на борту которого находилось 79 граждан. Среди них — граждане Украины, Республики Беларусь, Таджикистана, Хорватии, Нидерландов и большую часть составляли граждане Афганистана. Это те граждане, которые нуждались в эвакуации, и в сотрудничестве с МИД Украины попали на борт самолета», — отметил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Среди 8 граждан Украины, которые прибыли из Афганистана, трое членов экипажа. Всех украинцев беспрепятственно пропустили в страну. По словам Демченко, незначительная часть граждан Афганистана имела вида на жительство в Украине, 9 из прибывших подали заявление о предоставлении им статуса беженца. Часть вылетела в разные города мира (Стамбул, Париж, София).

Тех, кому некуда было улетать, пропустили на территорию Украины, где их передали сотрудникам Миграционной службы. Демченко объяснил, что Миграционная служба будет заниматься их размещением и пребыванием на территории Украины.