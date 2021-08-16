Паралимпиада в Токио пройдет без зрителей из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

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Организаторы Паралимпиады в Токио, которая стартует 24 августа, решили запретить допуск зрителей на спортивные объекты во время соревнований из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Японии.

Об этом сообщают агентства Kyodo и AFP.

Зрителей не будет на стадионах Токио, а также на объектах в соседних префектурах — Сайтаме и Тибе. Исключение сделают для школьников из указанных префектур, а также из Сидзуоке, в рамках образовательной программы, поддерживаемой государством.

Официально об этом должны объявить в понедельник на совместном заседании представителей правительства Японии, администрации Токио, оргкомитета Игр и Международного паралимпийского комитета.