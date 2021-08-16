Украина усиливает посольство в Таджикистане, чтобы эвакуировать всех украинцев из Афганистана

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Вячеслав Ратинский / УНИАН

Глава МИД Дмитрий Кулеба поручил усилить посольство Украины в Таджикистане, чтобы как можно больше людей смогли эвакуироваться из страны после захвата власти талибами в Афганистане.

Об этом министр сообщил в Twitter.

«В условиях нынешней ситуации в Афганистане поручил нашему посольству в Исламабаде усилить коллег в Душанбе. Теперь две украинские дипмиссии — в Таджикистане и Пакистане — мониторят ситуацию и готовы помогать гражданам», — отметил министр.

Украинским самолетом уже вывезли почти 80 человек, среди которых было восемь украинцев. Самолет забрал из Кабула граждан Украины, Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана, Таджикистана.

Напомним, 15 августа исламистское движение «Талибан» захватило власть в Афганистане, после того как тогда еще действующий президент Ашраф Гани покинул страну. Талибы заняли президентский дворец. Теперь люди, опасаясь возвращения шариата, бегут из страны. Они штурмуют самолеты, чтобы попасть на борт и сбежать из страны.