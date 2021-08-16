Тысячи людей штурмуют аэропорт Кабула, пытаясь покинуть Афганистан. Пять человек погибли в давке
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- София Телишевская
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В аэропорту Кабула люди штурмуют самолеты, чтобы вылететь из страны, поскольку авиация остается единственным способом бегства — наземные пограничные переходы контролирует «Талибан».
Паника и давка в аэропорту вынудила американских военных, которые охраняют территорию, открыть предупредительный огонь, пишет Reuters.
По меньшей мере пять человек были убиты, но пока неизвестно, что стало причиной смерти — давка или выстрелы.
Журналист Ахмер Хан показал несколько видеосюжетов, на которых люди пытаются забраться в самолеты по пассажирским трапам и рукавах терминалов кабульского аэропорта.
В то же время утром в понедельник, 16 августа, коммерческие авиалинии отменили рейсы в Афганистан, чтобы избежать ограблений и опустошения.
Афганское авиационное ведомство, в свою очередь, открыло авиапространство страны для военной авиации.
Некоторые виакомпания уже заявили, что будут избегать авиапространства над Афганистаном во время транзитных перелетов. Среди авиакомпаний, которые пошли на такой шаг, — Lufthansa, United Airlines, British Airways и Virgin Atlantic.
Совет безопасности ООН 16 августа соберется на экстренное заседание, которое инициировали Норвегия и Эстония.
- В апреле США и союзники начали выводить войска из Афганистана в рамках завершения миссии НАТО «Решительная поддержка», которая началась в 2014 году. Талибы с начала июля вели активные бои за территорию, а в начале августа с боями начали занимать центры провинций. 11 августа талибы приблизились к Кабулу.
- 15 августа талибы окружили Кабул, начав переговоры с правительством о передаче власти. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, а «Талибан» заявил, что взял под контроль всю территорию. В 16:00 Кабул пал. «Талибан» отказался от переходного периода и потребовал полной передачи власти.