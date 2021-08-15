«Талибан» отказался от переходного периода и потребовал полной передачи власти. В Кабуле введут комендантский час

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Исламское движение «Талибан», которое взяло под контроль почти весь Афганистан, отказалось от предложенного ранее переходного периода и потребовало полной передачи власти.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух представителей движения.

Талибы вошли в столицу Кабул и заняли полицейские участки, Кабульский университет, здание Министерства образования, а также президентский дворец, хотя сообщение о дворце правительство Афганистана не подтверждает.

Как передает корреспондент CNN, талибы мирно вошли в город.

Исполняющий обязанности главы МВД Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что с 21:00 воскресенья по городу начнет действовать комендантский час. Это якобы нужно для безопасности, пресечения провокаций и мародерства.

Тем временем почти все страны, которые имели посольства в Кабуле, экстренно эвакуируют персонал и призывают своих граждан уезжать из страны. Свою дипмиссию оставит Россия.

США над своим посольством спустили флаг. Оно переведено в международный аэропорт Кабула. Таким же образом поступила Франция и Великобритания.