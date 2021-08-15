Из следующих Олимпийских игр исключили три вида спорта

Новости

Facebook / НОК України та олімпійська команда

Организационный комитет Олимпийских игр-2024, которые состоятся в Париже, опубликовал список видов спорта, которые будут представлены на турнире — из него исключили ряд видов спорта.

Об этом свидетельствует информация на сайте соревнований.

Из перечня исключили каратэ, бейсбол и софтбол, однако появится другой новый вид спорта — брейкданс. Оргкомитет заявил, что программа окончательная и не подлежит изменениям.

Ранее президент Всемирной федерации каратэ Антонио Эспиноса настаивал на том, что этот вид спорта должен вернуться на Олимпийские игры на постоянной основе. Эспиноса сказал Международному олимпийскому комитету: «Мы показали миру, что каратэ — уникальный вид спорта. Каратэ — это вид спорта, который требует особой спортивной подготовки и особой техники. Это то, что мы можем предложить олимпийскому движению, потому что это соответствует олимпийским ценностям».

Отметим, что каратэ впервые было представлен на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Тогда Украина завоевала серебряную медаль (Анжелика Терлюга) и бронзовую (Станислав Горуна).