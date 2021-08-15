Штурма столицы Афганистана не будет. Талибы мирно войдут в Кабул и им передадут власть

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Константин Симоненко

Боевики движения «Талибан» не будут штурмовать столицу Афганистана — город Кабул. Власти согласились мирно передать управление «переходному правительству» во главе с талибами.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Абдул Саттар Мирзаквал, сообщают Tolo News и Al Arabia.

Процесс передачи власти состоится в президентском дворце. Ожидается, что в ближайшие несколько часов президент страны Ашраф Гани сложит полномочия.

Перед этим талибы вошли в окрестности Кабула и заявили, что не хотят штурмом брать город, поэтому начались переговоры с правительством о возможности мирно войти в город. Людей призывали не покидать дома и страну, боевики пока стоят на окраинах. Кроме этого, они заявили, что не намерены мстить военным — «все прощены».

Перед этим талибы без боя захватили Джелалабад — пятый по величине город Афганистана. Это был последний крупный город (за исключением Кабула), который находился под контролем властей. Таким образом, «Талибан» полностью контролирует Афганистан.