«Талибан» вошел в окрестности столицы Афганистана. Идут переговоры с властью, чтобы мирно зайти в город

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Министерство внутренних дел Афганистана сообщило, что в воскресенье, 15 августа, боевики радикального движения «Талибан» вошли в окрестности столицы страны — Кабула. Сейчас продолжаются переговоры с правительством о возможности мирно войти в город.

Об этом сообщают Reuters со ссылкой на МВД Афганистана и Associated Press со ссылкой на официальных лиц на условиях анонимности, поскольку они не уполномочены разглашать информацию.

По словам чиновников, боевых действий не было. Боевики «Талибана» находятся в районах Калакан, Карабах и Пагман.

Пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид обнародовал в Twitter заявление о том, что все части страны перешли под их контроль. «Талибан» также отдал распоряжение своим боевикам не входить в Кабул, сейчас идут переговоры с правительством о возможности войти в город мирно.

«Однако поскольку столица Кабул является большим и густонаселенным городом, моджахеды Исламского эмирата не намерены захватывать его силой или войной, скорее — мирно через Кабул. Сейчас ведутся переговоры, чтобы переходный процесс прошел безопасно и надежно, без ущерба для жизни, собственности и чести людей, без ущерба для жизни кабульцев», — говорится в заявлении «Талибана».

Кроме того, боевики заявляют, что не намерены никому мстить: «Все, кто служил в военном и гражданском секторах администрации Кабула, прощены и находятся в безопасности; все должны оставаться в своей стране, на своем месте и дома, и не пытайтесь покинуть страну».

Перед этим талибы без боя захватили Джелалабад — пятый по величине город Афганистана. Это был последний крупный город (за исключением Кабула), который находился под контролем властей.