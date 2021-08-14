После столкновений на Банковой полиция открыла уголовное производство
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного нанесения телесных повреждений правоохранителям в ходе акции протеста на Банковой.
Об этом пресс-служба ведомства сообщила в комментарии «Бабелю».
«По факту нанесения телесных повреждениях сотрудникам полиции начато уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом», — добавил министр внутренних дел Денис Монастырский.
Представители партии «Национальный корпус» и нескольких общественных организаций 14 августа пришли на акцию протеста к Офису президента Украины. Между протестующими и полицейскими произошли столкновения, в полиции заявили о провокациях со стороны митингующих.
Травмы получили семеро полицейских и один нацгвардеец. Также известно как минимум об одном пострадавшем среди протестующих.
«Каждый гражданин может реализовать свое конституционное право на участие в мирных и безопасных митингах, но без драк и кровопролития. Любые насильственные действия, относительно других участников мирного собрания или в отношении правоохранителей, не останутся безнаказанными», — резюмировал министр.
«Нацкорпус» анонсировал акцию протеста после того, как у представителей этой организации в Харькове провели обыски.
- 5 августа Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию в Харьковской области, во время которой ликвидировала «мощную преступную группировку». По данным силовиков, в состав организации входили около 50 человек, среди которых действующие правоохранители и мужчины с опытом ведения боевых действий.
- Позже СБУ опубликовала доказательства того, что участники этой группировки систематически занимались рэкетом. По данным СМИ и ряда Telegram-каналов, к этой организации причастны члены «Нацкорпуса», у которых, в частности, проводила обыски СБУ.
- Шевченковский районный суд Киева 7 августа решил арестовать на два месяца семерых представителей «Нацкорпуса», фигурирующих в этом деле.