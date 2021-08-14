После столкновений на Банковой полиция открыла уголовное производство

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Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного нанесения телесных повреждений правоохранителям в ходе акции протеста на Банковой.

Об этом пресс-служба ведомства сообщила в комментарии «Бабелю».

«По факту нанесения телесных повреждениях сотрудникам полиции начато уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом», — добавил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Представители партии «Национальный корпус» и нескольких общественных организаций 14 августа пришли на акцию протеста к Офису президента Украины. Между протестующими и полицейскими произошли столкновения, в полиции заявили о провокациях со стороны митингующих.

Травмы получили семеро полицейских и один нацгвардеец. Также известно как минимум об одном пострадавшем среди протестующих.

«Каждый гражданин может реализовать свое конституционное право на участие в мирных и безопасных митингах, но без драк и кровопролития. Любые насильственные действия, относительно других участников мирного собрания или в отношении правоохранителей, не останутся безнаказанными», — резюмировал министр.

«Нацкорпус» анонсировал акцию протеста после того, как у представителей этой организации в Харькове провели обыски.