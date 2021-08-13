«Слідство.Інфо»: Застройщик «Квітів Украіни» имеет российский капитал и связь с окружением Януковича
- Автор:
- София Телишевская
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Застройщик учебно-методического павильона «Квіти України» имеет российский капитал и связь с окружением беглого президента Виктора Януковича.
Об этом говорится в новом расследовании «Слідство.Інфо».
Застройщиком в этой истории выступает Алексей Пышный. Он позиционирует себя как международный бизнесмен с успешно реализованными европейскими проектами.
«Но о российском бизнесе почему-то он молчит», — отмечают журналисты и добавляют, что незадолго до событий с «Квітами України» Пышный вышел из большинства российских бизнесов.
«Однако из российских реестров мы выяснили, что он имеет номер российского налогоплательщика, а также имел российский паспорт. Даже два», — говорится в расследовании. Но Пышный все отрицает.
Кроме того, бизнесмен может быть причастен к финансированию украинской политпартии, которую связывали с российскими спецслужбами.
«Несколько лет назад украинская компания Пышного предоставила новосозданной партии «Умная сила» помещение в центре Киева и юридический адрес. Из-за подозрения в получении финансирования из России СБУ обыскала партию и, похоже, все-таки обнаружила российский след в финансировании», — объясняют расследователи.
В документе, который «Слідство.Інфо» получило из собственных источников, говорится, что партию «Умная сила» финансировали политики-беглецы, которые тесно работали с Януковичем, — экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и бывший вице-премьер Сергей Арбузов.
Журналисты спросили у СБУ, чем закончились обыски в партии, которую связывали с российскими деньгами. Им ответили, что один человек получил 4,5 года за подготовку теракта, еще одного обвиняют в финансировании терроризма и государственной измене, дело в суде.
- Здание на улице Сечевых Стрельцов, 49, является образцом модернистской архитектуры, его построили в 1980-х годах как магазин-оранжерею для коммунального предприятия «Квіти України». В начале лета 2021 года здание обнесли забором для «реконструкции», но уже 25 июня срезали многолетний виноград, украшавший здание.
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