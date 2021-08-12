Ученые: возрастные ограничения для вакцины AstraZeneca предотвратили редкое появление тромбов

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В Великобритании перестали фиксировать случаи тромбоза после вакцинации препаратом от AstraZeneca с тех пор, как там ввели определенные возрастные ограничения.

Об этом говорится в исследовании ученых из больниц Оксфордского университета NHS Foundation Trust, пишет Reuters.

Они отмечают, что примерно 85% людей, у которых появились тромбы после вакцинации, были моложе 60 лет. Хотя саму вакцину AstraZeneca вводили преимущественно пожилым людям.

Как отметила руководитель исследования Сью Певорд, смертность от тромбоза составляла чуть более 20%, но в случае кровоизлияния в мозг она возрастала до более 70%. Но после того, как в Британии решили не вакцинировать AstraZeneca людей моложе 40 лет, побочных эффектов в виде тромбоза там не фиксировали.

«Мы не наблюдали новых случаев за последние четыре недели или около этого — и это стало большим облегчением», — сказала она.