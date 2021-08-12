Ученые: возрастные ограничения для вакцины AstraZeneca предотвратили редкое появление тромбов
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- Алексей Ярмоленко
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В Великобритании перестали фиксировать случаи тромбоза после вакцинации препаратом от AstraZeneca с тех пор, как там ввели определенные возрастные ограничения.
Об этом говорится в исследовании ученых из больниц Оксфордского университета NHS Foundation Trust, пишет Reuters.
Они отмечают, что примерно 85% людей, у которых появились тромбы после вакцинации, были моложе 60 лет. Хотя саму вакцину AstraZeneca вводили преимущественно пожилым людям.
Как отметила руководитель исследования Сью Певорд, смертность от тромбоза составляла чуть более 20%, но в случае кровоизлияния в мозг она возрастала до более 70%. Но после того, как в Британии решили не вакцинировать AstraZeneca людей моложе 40 лет, побочных эффектов в виде тромбоза там не фиксировали.
«Мы не наблюдали новых случаев за последние четыре недели или около этого — и это стало большим облегчением», — сказала она.
- По мнению немецких ученых, тромбоз вследствие введения вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson возникает из-за белков, которые не могут попасть в клетки, где происходит иммунизация. Профессор Франкфуртского университета имени Иоганна Вольфганга Гете Рольф Маршалек рассказал, что осложнения могут быть связаны с аденовирусными векторами, с помощью которых в организм доставляются «генетические инструкции» для коронавируса.
- 7 апреля Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что выявило возможную связь между вакциной AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов. Агентство, однако, добавило, что риск смерти от коронавируса намного выше, чем от побочных эффектов. Во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что связь между прививкой AstraZeneca и тромбозом вероятна, но не подтверждена.