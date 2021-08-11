НАБУ передало в суд дело в отношении нардепа Юрченко. Его обвиняют во взяточничестве

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Синиця Олександр / УНІАН

Национальное антикоррупционное бюро направило в суд обвинительный акт в отношении народного депутата партии «Слуга народа» Александра Юрченко, которого подозревают во взяточничестве.

Об этом НАБУ сообщило в среду, 11 августа.

В сентябре 2020 года НАБУ и САП сообщили Юрченко о подозрении. По данным следствия, Юрченко требовал передать ему через посредника взятку в $13 тысяч за внесение предложений в проект закона об управлении отходами, а затем еще $200 тысяч для подкупа народных депутатов — членов соответствующего комитета Верховной Рады.

В начале августа 2020-го детектив НАБУ под прикрытием передал первую часть взятки посреднику. 26—27 августа соучастники планировали получить следующую часть средств. Однако НАБУ было вынуждено прекратить спецоперацию, поскольку участники преступления узнали о ней. Расследование уголовного производства длилось с августа 2020 года.