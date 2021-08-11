Столкновения у сейма Литвы закончились задержанием 26 человек. Пострадали 10 полицейских

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В Вильнюсе 10 августа возле парламента Литвы прошла массовая акция протеста против введения ограничений для людей, которые не вакцинировались. Она закончилась столкновениями с полицией и задержаниями.

Об этом сообщают LRT и Delfi.

Правительство с 13 сентября планирует ввести ряд ограничений для людей, которые не сделали прививку и не получили электронный «паспорт возможностей». Последний получают все, кто переболел коронавирусом или вакцинировался.

Во вторник у здания сейма собралось около 5 тысяч человек. Они выступали против принудительной вакцинации и требовали отменить «паспорт». После окончания заседаний в парламенте часть участников протеста блокировала выход из здания и выезд из внутреннего двора парламента. Полиция оттеснила людей, после чего начались беспорядки.

Участники акции бросали в полицию бутылки, сигнальные ракеты и камни. Некоторые пытались драться и отобрать щиты. Полиция в ответ применяла слезоточивый газ и дубинки.

Демонстрантов разогнали к 02:00 среды (11 августа). Полиция задержала 26 человек, среди которых были люди в состоянии опьянения. Теперь их ждет суд. О количестве пострадавших среди демонстрантов неизвестно. Полиция сообщила о 10 пострадавших среди правоохранителей и трех госпитализированных.

Глава Службы общественной безопасности Ричардас Поцюс сообщил, что один правоохранитель получил контузию в результате взрыва, у второго ноги переломаны взрывпакетом, у третьего — переломы ног от камней.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс назвал протесты массовым нарушением закона.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте считает, что беспорядки возле сейма связаны со стычками в лагере мигрантов на полигоне в Рудининкай — там возникли беспорядки из-за условий проживания, из лагеря самовольно ушли 20 человек. По ее словам, это организованная и скоординированная акция.

«Это гибридная атака. События происходят в контексте нелегальной миграции, когда наши силы сконцентрированы возле границы и охраняемых объектов. И такие несанкционированные инициативы — это не выражение гражданской позиции, а организованная антигосударственная деятельность, из-за которой мы должны отозвать силы наших правоохранительных ведомств от других объектов», — сказала Билотайте.