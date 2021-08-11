Глава полиции Киева Крищенко уходит в отставку

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Новицкий Андрей / УНИАН

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко подал в отставку.

Об этом он сообщил в своем Facebook утром 11 августа.

По его словам, рапорт об отставке удовлетворили вчера.

«Я подал рапорт об отставке. И вчера [10 августа] его удовлетворили. Более пяти с половиной лет я бок о бок провел с полицейскими Киева. Это было непростое время постоянных вызовов и кризисных ситуаций, иногда трагедий и неудач и часто — успехов. Мы никогда не прятались и не отмалчивались, всегда честно и открыто через СМИ рассказывали о своей работе людям», — написал Крищенко.

Отметим, что с первых дней августа начала распространяться информация об отставке Крищенко, но в полиции это отрицали. Кроме того, 6 августа министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что начальник полиции Киева Андрей Крищенко продолжает выполнять свои обязанности, поскольку решение о его отставке пока не приняли.

Крищенко занимал должность заместителя главы Нацполиции — начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве с 15 декабря 2015 года.