Глава полиции Киева Крищенко уходит в отставку
- Автор:
- София Телишевская
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Новицкий Андрей / УНИАН
Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко подал в отставку.
Об этом он сообщил в своем Facebook утром 11 августа.
По его словам, рапорт об отставке удовлетворили вчера.
«Я подал рапорт об отставке. И вчера [10 августа] его удовлетворили. Более пяти с половиной лет я бок о бок провел с полицейскими Киева. Это было непростое время постоянных вызовов и кризисных ситуаций, иногда трагедий и неудач и часто — успехов. Мы никогда не прятались и не отмалчивались, всегда честно и открыто через СМИ рассказывали о своей работе людям», — написал Крищенко.
Отметим, что с первых дней августа начала распространяться информация об отставке Крищенко, но в полиции это отрицали. Кроме того, 6 августа министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что начальник полиции Киева Андрей Крищенко продолжает выполнять свои обязанности, поскольку решение о его отставке пока не приняли.
Крищенко занимал должность заместителя главы Нацполиции — начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве с 15 декабря 2015 года.
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