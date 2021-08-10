За главу Харьковского облсовета Товмасяна, подозреваемого во взяточничестве, внесли залог
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- Екатерина Кадакова
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пресс-служба Харьковского областного совета
За главу Харьковского областного совета Артура Товмасяна внесли почти 3 млн гривен залога. Чиновника подозревают в получении взятки более 1 млн гривен.
Об этом сообщила представитель Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Олеся Чемерис, сообщает РБК-Украина.
«Сегодня [10 августа] за главу Харьковского облсовета залог внесен в размере 2 996 400 гривен», — сказала она.
В то же время представитель ВАКС отказалась назвать фамилию человека, который внес залог.
- 22 июля правоохранители провели обыски в Харьковском облсовете. Тогда источник Depo.Харьков в правоохранительных органах сообщал об обысках в кабинетах главы облсовета Артура Товмасяна и его заместителя Андрея Малыша.
- В тот день заместителя главы Харьковского областного совета и его сообщника-адвоката разоблачили на взятке в 1 миллион 50 тысяч гривен. Они требовали средства от директора коммунального предприятия за то, чтобы тот остался на посту. ВАКС посадил Малыша на два месяца в СИЗО.
- 4 августа Национальное антикоррупционное бюро объявило Артуру Товмасяну подозрение во взяточничестве. После этого фракция «Слуга народа» в Харьковском облсовете сразу исключила его из своего состава.
- 5 августа ВАКС избрал меру пресечения Товмасяну.