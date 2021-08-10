«Безответственная пропаганда». МИД вызвал поверенного в делах Беларуси из-за выпадов Лукашенко в адрес Украины

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Mikhail Svetlov / Getty Images

В Министерство иностранных дел Украины вызвали временного поверенного в делах Беларуси в Украине Кирилла Камышева, чтобы выразить ему протест в связи с заявлениями самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Беларусского дипломата предостерегли, что высказанная Лукашенко готовность признать российский суверенитет над оккупированным Крымом является равнозначной соучастию в преступлении Кремля со всеми вытекающими международно-правовыми последствиями. Подобными заявлениями он нарушает международные обязательства Беларуси по соблюдению норм и принципов международного права.

От беларусской стороны запросили объяснение слов Лукашенко о приезде боевиков «ЛНР» для допросабывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. «В случае подтверждения, это будет противоречить ранее полученному украинской стороной официальному ответу от МИД Беларуси, в котором этот факт категорически отрицался», — заявили в МИД.

Министерство также назвало «безответственной и далекой от реалий пропагандой» риторику Лукашенко о «переправке оружия» и подготовке Украиной «боевиков» для действий на территории Беларуси.

«Очевидно, что это является продуктом искусственно созданного кремлевскими пропагандистами в окружении Лукашенко образа Украины как «враждебной» к Беларуси и беларусскому народу и абсолютно не соответствует действительности. Фейками о внешних угрозах государственности Беларуси со стороны Украины и других западных государств Лукашенко пытается оправдать свои репрессивные методы и ограничения прав и свобод граждан Беларуси», — говорится в заявлении МИД.

В ведомстве также обратили внимание на угрозы Лукашенко «поставить на колени» Украину. «Беларусскому дипломату указали на то, что эти слова являются проявлением слабости Беларуси, а не демонстрацией силы. Путин не смог поставить Украину на колени, потому надежда Лукашенко на него — проигрышная ставка», — пояснили в МИД.