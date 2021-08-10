Фонд Навального, который борется с коррупцией в России, внесли в список террористов

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

В России «Фонд борьбы с коррупцией» и «Фонд защиты прав граждан» внесли в официальный перечень лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Информация об этом появилась 10 августа на сайте Росфинмониторинга.

Внесения в этот реестр означает, что организациям заблокируют существующие счета и запретят открывать новые.

«Фонд борьбы с коррупцией» создан Алексеем Навальным в 2011 году. Он объединяет все проекты Навального и занимается сбором средств на их работу.

Также сегодня стало известно, что Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело против соратников оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова и Ивана Жданова.

Их подозревают в сборе средств и оказании финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Максимальное наказание — лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Блогера Юрия Хованского также включили в перечень террористов и экстремистов.

Отметим, что 19 сентября 2021 года в России пройдут выборы депутатов Государственной думы федерального собрания РФ VIII созыва. Перед этим Кремль заметно зачищает медийное поле и организации, которые могут повлиять на общественное мнение.