Украина введет новые санкции за преследование ПЦУ в Крыму
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- Алексей Ярмоленко
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Владимир Шуваев / «Бабель»
Украина введет новые санкции за преследование Православной церкви Украины в аннексированном Крыму.
Об этом сообщил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко, пишет пресс-служба ведомства.
Чиновник напомнил, что с 2014 года после аннексии местная оккупационная власть насильственным путем пытается вытеснить украинскую церковь с полуострова. Там забирают имущество у ПЦУ и запрещают богослужения.
«Сейчас Минреинтеграции уже подготовило санкционный пакет в отношении лиц, препятствующих деятельности Православной церкви Украины, ожидается, что его принятие Кабинетом Министров состоится в ближайшие дни», — подчеркнул он.
- С 2019 году в Крыму продолжается борьба за кафедральный собор Святых Владимира и Ольги в Симферополе, где проводит богослужения община Крымской епархии УПЦ КП, которая перешла к Православной церкви Украины (ПЦУ). Российское Министерство имущественных и земельных отношений Крыма в феврале 2019 года потребовало от ПЦУ освободить здание собора, объяснив это окончанием срока действия договора с Крымской епархией УПЦ КП. В марте 2019 года российские власти в оккупированном Крыму подали на ПЦУ в суд, чтобы забрать собор.
- 23 июля архиепископ Климент сообщил, что российские судебные приставы вручили ему постановление о сносе храма ПЦУ в Евпатории.
- В августе Верховный суд России отказался пересмотреть решение о выселении общины, и ПЦУ потребовала новых санкций против РФ.