Украина предупредила Беларусь о «соответствующих последствиях» за поддержку агрессии России
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
Министерство иностранных дел Украины в годовщину непризнанных президентских выборов в Беларуси предостерегло Минск от поддержки противоправной политики России и предупредило о международно-правовых последствиях.
Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба МИД.
«Любые формы поддержки Минском противоправной политики Кремля, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, будем расценивать как недружественный акт и фактическую поддержку российской агрессии, что имеет соответствующие международно-правовые последствия», — отметили в министерстве.
Также во внешнеполитическом ведомстве заверили, что Украина не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси, а заявления Минска о якобы поставках боевиков и оружия с территории Украины назвали «выдумками, вводящими в заблуждение беларусское общество».
Кроме этого, в МИД Украины предостерегли Россию от наступления на свободу и суверенитет Беларуси.
«Поглощение Беларуси Россией, которая грубо нарушает международное право и продолжает свою агрессивную политику против Украины и других государств, считаем угрозой национальной безопасности нашего государства и безопасности региона», — говорится в заявлении.
В то же время в министерстве заверили, что Украина будет оставаться и в дальнейшем открытой и гостеприимной для граждан Беларуси, которые вынуждены искать места проживания и трудоустройства в Украине.
«Украина солидарна с беларусским народом и поддерживает его стремление жить в свободной, демократической, действительно независимой европейской стране, в которой голос каждого гражданина учитывается. Беларусский народ является одним из самых близких и дружественных Украине. Уверены, что у нас не существует другой альтернативы, кроме как жить вместе в объединенном европейском доме свободных, демократических, европейских народов», — отметили в МИД и призвали беларусские власти вернуть государство в демократическое русло, освободить всех заключенных по политическим обвинениям, прекратить репрессии против независимых СМИ и общественных организаций и прочее.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел 9 августа пресс-конференцию, на которой обвинил президента Украины Владимира Зеленского в умышленной порче отношений между странами, в организации поставок оружия в Беларусь и в подготовке боевиков. Украина открыто осуждала репрессии режима Лукашенко против оппозиции и граждан, а также не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.
- Лукашенко также заявил, что готов признать Крым «российской территорией», несмотря на нормы Будапештского меморандума.
- Кроме этого, самопровозглашенный президент заверил, что мог бы с Путиным поставить Украину «на колени» за один день.