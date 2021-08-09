Украина предупредила Беларусь о «соответствующих последствиях» за поддержку агрессии России

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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Министерство иностранных дел Украины в годовщину непризнанных президентских выборов в Беларуси предостерегло Минск от поддержки противоправной политики России и предупредило о международно-правовых последствиях.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба МИД.

«Любые формы поддержки Минском противоправной политики Кремля, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, будем расценивать как недружественный акт и фактическую поддержку российской агрессии, что имеет соответствующие международно-правовые последствия», — отметили в министерстве.

Также во внешнеполитическом ведомстве заверили, что Украина не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси, а заявления Минска о якобы поставках боевиков и оружия с территории Украины назвали «выдумками, вводящими в заблуждение беларусское общество».

Кроме этого, в МИД Украины предостерегли Россию от наступления на свободу и суверенитет Беларуси.

«Поглощение Беларуси Россией, которая грубо нарушает международное право и продолжает свою агрессивную политику против Украины и других государств, считаем угрозой национальной безопасности нашего государства и безопасности региона», — говорится в заявлении.

В то же время в министерстве заверили, что Украина будет оставаться и в дальнейшем открытой и гостеприимной для граждан Беларуси, которые вынуждены искать места проживания и трудоустройства в Украине.

«Украина солидарна с беларусским народом и поддерживает его стремление жить в свободной, демократической, действительно независимой европейской стране, в которой голос каждого гражданина учитывается. Беларусский народ является одним из самых близких и дружественных Украине. Уверены, что у нас не существует другой альтернативы, кроме как жить вместе в объединенном европейском доме свободных, демократических, европейских народов», — отметили в МИД и призвали беларусские власти вернуть государство в демократическое русло, освободить всех заключенных по политическим обвинениям, прекратить репрессии против независимых СМИ и общественных организаций и прочее.