Иван Юрик ушел с должности и.о. главы правления «Укрзалізниці»

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Ivan Yuryk / Facebook

Исполняющий обязанности главы правления компании «Укрзалізниця» Иван Юрик подал в отставку — наблюдательный совет получил соответствующее заявление. Компания решила рекомендовать правительству назначить на эту должность Александра Камишина.

Соответствующее заявление «Укрзалізниця» обнародовала в понедельник, 9 августа.

За выходные 7 — 8 августа Наблюдательный совет провел внеочередное заседание и решила удовлетворить заявление Юрика об увольнении. Он будет продолжать выполнение своих обязанностей на посту члена правления, ответственного за финансы.

Камишина хотят назначить новым временно исполняющим обязанности главы правления на период до 31 декабря 2021 года или до избрания нового постоянного главы правления, в зависимости от того, что наступит раньше.

Кроме кадровых изменений министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил о создании антикризисного штаба, ведь управленческий кризис в УЗ находится в самой острой фазе за все годы независимости, а состояние критической инфраструктуры стало предметом рассмотрения на заседании СНБО. Основной задачей антикризисного штаба будет контроль необходимых для украинской железной дороги решений, а Кубраков сам будет лично контролировать его работу.

Министр также назвал главные задачи, которые стоят перед руководителем госкомпании: поднятие тарифов на грузовые перевозки; налаживание закупки электроэнергии у «Энергоатома», привлечение на украинский рынок международных инвесторов; закупка новых поездов и локомотивов.

Напомним, что в начале августа Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров временно возложить обязанности главы правления «Укрзалізниці» на министра инфраструктуры Александра Кубракова.