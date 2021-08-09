Сытник: НАБУ проводило следственные действия с Коломойским по делу ПриватБанка
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- Олег Панфилович
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Сало Віталій / УНІАН
Национальное антикоррупционное бюро проводило следственные действия с бывшим владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским по делу о выводе средств из банка до его национализации в 2016 году.
Об этом директор НАБУ Артем Сытник сказал на брифинге, передает «Новое время».
«Вообще по делу проводились [следственные действия с Коломойским]. Я не помню, когда. Я знаю точно, что проводились», — сообщил он.
Сытник отказался отвечать на вопрос о том, получало ли НАБУ какие-то запросы от США по Коломойскому. Он также добавил, что это дело, как и подавляющее большинство экономических расследований, тесно связано с сотрудничеством с международными партнерами и обменом информацией.
- В феврале Национальное антикоррупционное бюро объявило подозрение трем экс-чиновникам государственного ПриватБанка в хищении 136 млн гривен. Среди них — экс-председатель правления банка Александр Дубилет.
- ПриватБанк считает, что бывшие владельцы банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов отмыли почти $800 млн. В мае 2019 года руководство банка подало иск против Коломойского и Боголюбова в Канцелярский суд штата Делавэр. ПриватБанк заявил о миллиардных убытках и утверждал, что бизнесмены за счет денег банка скупали недвижимость в штатах Огайо, Техас, Флорида и Кентукки.