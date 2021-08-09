Посол Великобритании: Проход эсминца у берегов Крыма продемонстрировал важность международного права

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Twitter / HMS Defender

Посол Великобритании Мелинда Симмонс рассказала детали прохода британского эсминца Defender у берегов аннексированного Крыма, когда российский флот останавливал корабль выстрелами и бомбами.

Об этом она рассказала в интервью BBC.

По ее словам, эсминец выбрал кратчайший путь между Одессой и Грузией по международно признанному коридору. Россияне предупредили экипаж, что будут сопровождать британский корабль.

«Но если посмотреть на последствия, то самое главное, что это продемонстрировало важность международного права. Когда британский корабль проходил по международно признанному маршруту, это свидетельствовало: международное морское право существует и оно делает этот проход возможным», — отметила посол.

Симмонс подчеркнула, что таким образом британский корабль продемонстрировал, что международное право существует не просто так, а соответствующими коридорами можно пользоваться в мирных целях.