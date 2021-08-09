Лукашенко заявил, что готов признать Крым российским, «перешагнув через Будапештский меморандум»

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов признать Крым «российской территории», несмотря на нормы Будапештского меморандума.

Об этом Лукашенко заявил во время прямой линии.

Он отметил, что сейчас отношения между Украиной и Беларусью находятся на самом низком политическом уровне.

«Когда Лукашенко Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет», — сказал Лукашенко.

По его словам, для принятия такого решения он готов «переступить через Будапештский меморандум.

«Моя подпись там стоит, но я и через это переступлю. Украина, видите, что творит? У меня руки развязаны — и Крым, и все остальное. Они заявили: Лукашенко полетит в Крым через Россию! Так вы закрыли пространство, я через Украину не могу улететь. Безумцы! Еще в чем-то меня упрекают, когда я больше болел за Украину, чем за Беларусь, еще совсем недавно», — добавил Лукашенко.

Напомним, 1 июня Лукашенко заявил, что хочет запустить прямое авиасообщение с оккупированным Крымом. По его словам, Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым.

Украина, ряд стран Евросоюза, Британия и США закрыли авиасообщение с Беларусью после принудительной посадки самолета Ryanair с оппозиционером Протасевичем на борту. Для «Белавиа» небо закрыли 20 стран. Авиакомпанию также ожидают санкции от ЕС.