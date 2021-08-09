Ангела Меркель приедет в Украину 22 августа

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Офис Президента / Telegram

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа. Среди тем переговоров, в частности, безопасность и двусторонние отношения.

Об этом 9 августа сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Отметим, что на 24 августа запланирован первый саммит «Крымской платформы», участие в нем примут не менее 33 стран. Будет ли на нем Меркель — пока неизвестно.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский в Берлине впервые лично встретился с Меркель (до этого они встречались на «нормандском саммите» 9 декабря 2019 года). На переговорах президент настаивал на гарантиях газоснабжения для оккупированного Донбасса после запуска «Северного потока — 2».