Минздрав: вакцина от коронавируса снижает риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз

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В Министерстве здравоохранения заявили, что вакцина от коронавируса уменьшает риск попасть в больницу и тяжелого течения болезни в 15 раз.

Об этом пишет пресс-служба МОЗ.

«По предварительным данным анализа случаев заболевания COVID-19 в Украине за последние три месяца, только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами антиковидной вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы», — говорится в сообщении.

Там рассказали, что за период с 10 мая по 3 августа в Украине выявили 99 583 новых зараженных коронавирусом. Среди них только 662 были полностью вакцинированы. А среди почти 25 тысяч человек, попавших в больницу, только 95 получили обе дозы вакцины.

«Следует отметить, что это предварительные данные. Кроме того, они не учитывают бессимптомные заболевания и те случаи, в которых больные COVID-19 люди не делали тестов и не обращались за медицинской помощью», — пояснили в Минздраве.