Во Франции заработали COVID-паспорта. Без них не будут пускать в кафе, музей и на самолет или поезд
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Во Франции с 9 августа ввели новые карантинные правила. В общественные заведения людей будут пускать исключительно по COVID-паспортами, где будет информация или о вакцинации, или об отрицательном результате теста на коронавирус.
Об этом пишет DPA.
Только с COVID-паспортами можно будет попасть в кафе, ресторан, на ярмарку, в учреждение здравоохранения, кинотеатр или музей. Без этих документов также не пустят на самолет, поезд или междугородный автобус.
Жесткие правила, которые предусматривают обязательную вакцинацию медиков, будут действовать до середины ноября. Для детей от 12 до 17 лет COVID-паспорта заработают с 30 августа.
- 5 августа Конституционный суд Франции признал законным введение обязательной вакцинации для работников некоторых отраслей. Также судьи поддержали запуск так называемых паспортов здоровья, по которым людей будут пускать в рестораны и торговые центры.
- После протестов правительство несколько ослабило «ковидные» правила. Так, например, террасы ресторанов, баров и кафе на улице можно будет посещать без COVID-паспортов. Это же касается и супермаркетов. Кроме того, эти паспорта будут обязательными только для совершеннолетних. Первоначально предполагалось, что они понадобятся и детям от 12 лет. Срок начала действия новых ограничений предложили перенести на две недели — с 30 августа на 15 сентября.