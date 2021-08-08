В Афганистане «Талибан» захватил уже третью столицу провинции. Город пытаются отбить спецназовцы
- Автор:
- Олег Панфилович
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Исламское движение «Талибан» захватило город Кундуз — столицу одноименной провинции в Афганистане.
Об этом сообщает Al Jazeera.
Это уже третья столица за последние трое суток, захваченная талибами. «Талибан» заявил, что в Кундузе они уже захватили штаб полиции, резиденцию губернатора и городскую тюрьму. Отмечается, что талибы уже захватывали Кундуз в 2015 и 2016 годах, однако афганские военные смогли освободить город от боевиков.
При этом СМИ сообщают, что в Кундузе началась операция афганского спецназа по очистке территории от талибов. Командующий силами в провинции Кундуз Тадж Мухаммад выступил с видеообращением к населению города, в котором заверил, что в ближайшее время Кундуз будет очищен от талибов.
По его словам, спецназовцы уже зачистили центральную площадь города, штаб-квартиру Национального радио и телевидения в центре Кундуза.
- В апреле США и союзники начали выводить войска из Афганистана в рамках завершения миссии НАТО «Решительная поддержка», которая началась в 2014 году. Полный вывод войск должен завершиться до 31 августа. Движение «Талибан» на этом фоне начало активные бои за территорию и заявило, что взяло под контроль 85% страны.
- 18 июля власти Афганистана и движение «Талибан» провели переговоры, по итогам которых договорились о сотрудничестве в вопросе гуманитарной помощи населению и обязались сохранить гражданскую инфраструктуру.