В Афганистане «Талибан» захватил уже третью столицу провинции. Город пытаются отбить спецназовцы

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Исламское движение «Талибан» захватило город Кундуз — столицу одноименной провинции в Афганистане.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Это уже третья столица за последние трое суток, захваченная талибами. «Талибан» заявил, что в Кундузе они уже захватили штаб полиции, резиденцию губернатора и городскую тюрьму. Отмечается, что талибы уже захватывали Кундуз в 2015 и 2016 годах, однако афганские военные смогли освободить город от боевиков.

При этом СМИ сообщают, что в Кундузе началась операция афганского спецназа по очистке территории от талибов. Командующий силами в провинции Кундуз Тадж Мухаммад выступил с видеообращением к населению города, в котором заверил, что в ближайшее время Кундуз будет очищен от талибов.

По его словам, спецназовцы уже зачистили центральную площадь города, штаб-квартиру Национального радио и телевидения в центре Кундуза.